Deutschlands größte Staatsanwaltschaft in Berlin hat jetzt amtlich einen neuen Chef. Der 55-jährige Jörg Raupach wurde am Freitag in sein Amt eingeführt. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) lobte die großen Erfahrungen des Juristen sowie dessen ausgeglichene Art. Damit werde er die Anklagebehörde in der Hauptstadt weiter voranbringen. Dort arbeiten laut Justizverwaltung derzeit 348 Frauen und Männer als Staatsanwälte. Raupach leitet die Behörde bereits seit April 2016 kommissarisch. Der Berliner studierte in seiner Heimatstadt Rechtswissenschaften. Seit 1990 ist er als Staatsanwalt im Dienst. 2004 wurde er zum Oberstaatsanwalt ernannt. dpa/nd