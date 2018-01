c/o

Das Kino Babylon in Mitte zeigt neun Filme des aktuellen brasilianischen Kinos, die nicht den stereotypen Erwartungen hinsichtlich des vielschichtigen Landes entsprechen. Der gegenwärtige Fokus von »Cinebrasil« liegt auf deutsch-brasilianischen Produktionen sowie Filmen, die beweisen, dass Ausgezeichnetes auch ohne ein großes Budget entstehen kann.

Auch das diesjährige Programm führt mit Dokumentar- und Spielfilmen in unterschiedliche brasilianische Gebiete und Lebensweisen. Die Macher laden die Freunde des brasilianischen Kinos auf eine Reise durch die Regionen Brasiliens, wie Recife, Paraíba, Rio de Janeiro und São Paulo, ein. Alle Filme werden in der Originalversion mit englischen oder deutschen Untertiteln gezeigt. nd

Bis 29. Januar, Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, Mitte