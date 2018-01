Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Von Armenien bis Zypern: Zum ersten Mal gibt es beim ESC-Vorentscheid eine internationale Expertenjury. Sie entscheidet auch mit darüber, wer Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest vertritt. Die Experten waren bereits an der Auswahl der sechs Teilnehmer von «Unser Lied für Lissabon» beteiligt, sie beraten ebenso bei der Songauswahl. Zudem wählen sie beim ESC-Vorentscheid den Teilnehmer oder die Teilnehmerin für den ESC in der portugiesischen Hauptstadt - gemeinsam mit den Mitgliedern des Eurovision-Panels und natürlich den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern aus den Ländern. Deren Stimme zählt zu je einem Drittel.

Alle Mitglieder der internationalen Experten-Jury gehörten bereits einmal zur nationalen ESC-Jury ihres Heimatlandes. Darunter befinden sich unter anderen der Musiker und Produzent Filip Adamo (41) aus Schweden, Einar Bardason (45) aus Island, Sängerin und Komponistin Typh Barrow (30) aus Belgien, Bruno Berberes (59), Casting Director populärer Musicals und TV-Shows in Frankreich, die Popsängerin Margaret Berger (32) aus Norwegen, die Komponistin und Liedtexterin Argyro Christodoulidou (35) aus Zypern, der Opernsänger Rafailas Karpis (34) aus Litauen, der Sänger und Songwriter Gore Melian (30), geboren in Jerewan in Armenien, sowie der deutsche Musiker, Rapper und Schauspieler Sascha Reimann (44).

Das Finale des Eurovision Song Contests ist am Sonnabend, dem 12. Mai, ab 21 Uhr live aus Lissabon in der ARD zu sehen; schon um 20.15 Uhr startet der «Countdown in Hamburg. nd