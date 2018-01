Ausstellung in Niederschöneweide dokumentiert die Zwangsarbeit für den Quandt-Konzern

Vera Friedländer war Zwangsarbeiterin bei Salamander und ist empört über Schönfärbungen in der Unternehmensgeschichte

Senat stellt Gelder für Informations- und Begegnungsstätte in der Fontanepromenade in Kreuzberg bereit

Eine Auseinandersetzung mit den Jahren der Müllabfuhr unter nationalsozialistischer Herrschaft ist offensichtlich dringend notwendig: Beim ersten Blick auf die Geschichte der BSR in Internetarchiven sind die Jahre von 1935 bis 1945 ein blinder Fleck. Auf den zweiten Blick findet sich zumindest diese Information: Gustav Erdmann, Direktor des Unternehmens, das bis 1935 noch Berliner Müllabfuhr hieß, ein Sozialdemokrat, wurde 1933 von den Nazis von seinem Posten verdrängt und durch einen SS-Mann ersetzt. In anderen Dokumenten finden sich Angaben über Zwangsarbeiter, die nach 1933 bei der Müllabfuhr eingesetzt waren. Ein Teil dieser Geschichte hat der Verein »Saubere Zeiten« aus alten Dokumenten herausgearbeitet und dem Dokumentationszentrum Zwangsarbeit bei der Stiftung Topographie des Terrors zur Verfügung gestellt.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Lebenshilfe fordert Sitz im rbb-Rundfunkbeirat / Jeder zehnte Mensch in Berlin und Brandenburg betroffen

Auf Klausur im Roten Rathaus sollen am Dienstag rot-rot-grüne Schwerpunkte festgelegt werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!