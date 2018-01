Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Stockholm. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er sei im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im südschwedischen Smaland »friedlich eingeschlafen«, teilte die schwedische Möbelkette am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Seine Familie und Ikea-Mitarbeiter auf der ganzen Welt würden ihn »sehr vermissen« und sich herzlich an ihn erinnern. Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt. Der 1926 geborene Kamprad hatte Ikea als 17-Jähriger in seinem Heimatort Älmhult gegründet. Er lieferte zunächst per Fahrrad Produkte wie Kugelschreiber und Bilderrahmen zu Niedrigpreisen aus. Heute beschäftigt Ikea 190 000 Menschen weltweit und verzeichnet einen Rekordumsatz von 38 Milliarden Euro. Das Vermögen der Familie Kamprad wird auf mehr als 40 Milliarden Euro geschätzt. AFP/nd