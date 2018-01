c/o

Als Herr Mosekund zu einem Seeurlaub aufbrach, versprach er dem Nachbarn, der sich um seine Pflanzen kümmern wollte: »Ich bringe Ihnen etwas mit. Der erste Hühnergott, den ich finde, gehört Ihnen!« Am Strand hielt Herr Mosekund die Augen offen, bis er einen überaus prächtigen Hühnergott entdeckte. Nein, den habe ich gar nicht gesehen, dachte er, lief weiter und fand nach ein paar Schritten einen hübschen kleinen Stein mit einem Loch. Den sammelte er auf und lief zurück zum ersten. Sehr schön, dachte Herr Mosekund, der wird meine Schrankwand schmücken. Zu Hause war der Nachbar gerührt von dem Mitbringsel. »Dass Sie wirklich daran gedacht haben!«, rief er und wendete den kleinen Stein hin und her. »Dabei hätten Sie ihn gewiss gern behalten.« Herr Mosekund errötetet schamhaft und sagte: »Mann kann ja nicht immer nur an sich selbst denken.«