Um Weltoffenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen geht es 2018 im Gartenreich Dessau-Wörlitz, das zum UNESCO-Welterbe zählt. Schwerpunkt ist ein Ausstellungsprojekt unter dem Motto »Georg Forster - Der Welterkundler in Wörlitz«, das im Mai startet. Gezeigt werden jahrhunderte alte Stücke aus der Südseesammlung der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, wie Direktorin Brigitte Mang sagte. Dazu gehören Schmuck und Alltagsgegenstände. dpa/nd

