Nach dem Rücktritt von Intendant Dieter Wedel starten die Bad Hersfelder Festspiele in dieser Saison mit dem Stück »Peer Gynt« von Henrik Ibsen. Das ursprünglich zur Eröffnung am 6. Juli geplante Stück »Das Karlos-Komplott« werde abgesetzt, erklärte der bisherige Wedel-Stellvertreter Joern Hinkel am Montag. Das Stück, das Dieter Wedel nach einer Vorlage von Friedrich Schiller umgeschrieben habe, sei ohne Wedel organisatorisch nicht umsetzbar, sagte Hinkel. Zudem habe es nach den Ereignissen der vergangenen Wochen kaum die Chance einer »objektiven und rein künstlerischen Bewertung« gegeben. Zuvor hatte der Hersfelder Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) erklärt, dass der Magistrat Hinkel einstimmig als Intendanten für die jetzige Saison bestätigt habe. Die verantwortlichen Gremien würden einen neuen Intendanten suchen. Fehling schloss nicht aus, dass Hinkel auch zukünftig Intendant bleiben könnte.

Die für »Das Karlos-Komplott« bereits engagierten Schauspieler seien bereit, auch in dem neuen Stück mitzuwirken, sagte Hinkel. Gesucht werde nun noch ein Regisseur. Alle anderen Stücke würden wie geplant aufgeführt. Insgesamt stehen sieben Stücke sowie verschiedene Konzerte vom 6. Juli bis zum 2. September auf dem Programm.

Der bisherige Intendant Wedel hatte vor einer Woche seinen Rücktritt erklärt und angekündigt, sich zu den Anschuldigungen gegen ihn nicht mehr öffentlich zu äußern. epd/nd