Frankfurt am Main. Die Deutsche Börse will das historische Börsengebäude in der Frankfurter Innenstadt attraktiver für Besucher und Börsenkandidaten machen. Bis 2020 investiert der DAX-Konzern 18,5 Millionen Euro in den Umbau der Räumlichkeiten. »Wir müssen die Börse lebendiger gestalten«, sagte Börsen-Chef Theodor Weimer am Montag. Zugleich verlängerte die Börse den Mietvertrag für das Gebäude, dessen Eigentümerin die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt ist, bis 2048. Die Börse erwartet, dass sie mit Um- und Ausbauten die jährliche Besucherzahl von bis zu 40 000 verdreifachen oder gar vervierfachen kann. dpa/nd