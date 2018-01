Auch striktere Tempolimits können helfen. Viele Staus sind, wie Mobilitätsforscher es nennen, »Phantomstaus«, für die es keine sichtbare Ursache wie einen Unfall gibt. Sie entstehen durch die extrem unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Wenn dadurch auf stark befahrenen Straßen sehr viel und abrupt gebremst wird, setzt sich dies über Kilometer nach hinten wie in einer Welle fort - nicht selten bis hin zum Stillstand. Kurzum: Mit Tempo 100 oder 110 auf der Autobahn - in vielen Ländern Normalität - gäbe es deutlich weniger Staus.

Die zunehmenden Staus sind nicht nur nervig für Pendler, sondern sie schädigen auch die Gesundheit der Stadtbewohner. Wenn Autos sehr viel länger unterwegs sind, verbrauchen sie mehr Sprit und stoßen mehr Schadstoffe aus. Die in vielen Autos eingebaute Start-Stopp-Automatik hilft hierbei wenig: Der Ausstoß ist besonders beim Anfahren hoch.

Die gute Konjunkturlage in Verbindung mit stark gesunkenen Spritpreisen dürfte die Stausituation verschärft haben: Die Bürger machen wieder häufiger Urlaub. Der Neu- und Ausbau des Straßennetzes sorgt dabei genauso wenig für reibungslos fließenden Verkehr wie Umgehungsstraßen, die für viele Kommunalherren Prestigeprojekte sind. Im Gegenteil: Ein besseres Straßennetz verleitet noch mehr Bürger, häufiger mit dem Auto zu fahren oder gerade die neuen Straßen zu nutzen, auf denen es sich dann mehr staut.

Wohl dem, der am 24. Mai 2017 nicht mit dem Auto unterwegs war. Der Tag vor Christi Himmelfahrt war der staureichste Tag des gesamten Jahres - auf 10 000 Kilometer staute sich der Verkehr, wie der Autoclub ADAC errechnet hat. Überhaupt ging es auf den Straßen schleppender voran: Während Fernzüge zunehmend pünktlicher unterwegs sind, nahm die Anzahl der Staus 2017 um vier Prozent auf rund 723 000 zu. Anders als bei der Bahn gibt es aber für den Autoverkehr keine Debatte über Pünktlichkeit.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Beim Treffen mit dem EU-Umweltkommissar sollen neun Mitgliedstaaten erläutern, was sie für bessere Luft tun

Entrüstung über Stickstoffdioxid-Versuche an Menschen im Auftrag von Autokonzernen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!