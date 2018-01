Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Die Zufriedenheit der Brandenburger mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist offenbar deutlich gesunken. Einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Meinungsinstituts Forsa zufolge haben sich 45 Prozent der Befragten zufrieden, aber auch 45 Prozent unzufrieden mit ihrem Regierungschef geäußert. Forsa hatte im Auftrag der Mediengruppe RTL in der ersten Dezemberhälfte bundesweit mehr als 7500 Personen zur Beliebtheit ihrer Regierungschefs befragt, in jedem Bundesland waren es mindestens 500 Wahlberechtigte. Im Sommer 2015 hatte in Brandenburg der Abstand zwischen Zufriedenen und nicht Zufriedenen noch 27 Punkte betragen. dpa/nd