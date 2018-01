Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Nach einem Angriff auf eine Zugbegleiterin am Bahnhof Lübben (Dahme-Spreewald) hat die Bundespolizei die mutmaßliche Täterin gefunden. Die 19-Jährige war am 10. Dezember 2017 in der Regionalbahn auf der Fahrt von Calau nach Lübben von einer Zugbegleiterin kontrolliert worden. Da sie keinen gültigen Fahrschein für ihr Fahrrad vorzeigen konnte, sollte sie eine Nachlösesumme zahlen. Doch stattdessen habe die junge Frau die Kontrolleurin am Bahnhof Lübben aus dem stehenden Zug gestoßen und auf dem Bahnsteig auf die 43-Jährige eingetreten, informierte die Bundespolizei am Montag. Die 19-Jährige konnte durch Hinweise aus der Bevölkerung ermittelt werden. dpa/nd