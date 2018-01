Der Sanierungsbedarf an den elf staatlichen Hochschulen in Berlin liegt bei insgesamt 3,2 Milliarden Euro. Das geht aus einem noch unveröffentlichten Gutachten hervor, über das die »Berliner Morgenpost« berichtete. Ein Sprecher der Senatskanzlei für Wissenschaft bestätigte die Zahl. Da das gesamte Gutachten noch nicht vorliege, könne man sich zu Details aber nicht äußern. Dem Zeitungsbericht zufolge ist der Sanierungsbedarf deutlich größer als angenommen. Bislang gingen Schätzungen eher von der Hälfte der benötigten Summe aus. dpa/nd

