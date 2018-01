Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Paris. Eine spektakuläre Rabattaktion auf Nutella hat in Frankreich die Betrugswächter auf den Plan gerufen: Wegen des Preisnachlasses von 70 Prozent kündigte das Wirtschaftsministerium am Montagabend Ermittlungen gegen die Supermarktkette Intermarché an. Sie hatte das 950-Gramm-Glas der Nuss-Nougat-Creme für 1,41 Euro verkauft. Dies führte in vielen Läden zu tumultartigen Szenen. Die Anti-Betrugsbehörde DGCCRF teilte mit, sie wolle »die Rabattaktion genau untersuchen«. Nutella-Hersteller Ferrero hatte die Entscheidung von Intermarché scharf kritisiert. Künftig sollen solche Rabattaktionen nicht so leicht möglich sein. Die französische Regierung stellt am Mittwoch ein Gesetz vor, nach dem große Supermärkte ihre Produkte mindestens zehn Prozent über Einkaufspreis verkaufen müssen. AFP/nd