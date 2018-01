Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mit Marin Alsop wird erstmals eine Frau den Chefdirigentenposten beim ORF-Radio-Symphonieorchester (RSO) übernehmen. Die 61-jährige US-Amerikanerin tritt ihren Posten am 1. September 2019 an und folgt damit nach einem Jahr Übergangszeit Cornelius Meister, der bereits im Herbst 2018 Generalmusikdirektor in Stuttgart wird. Dies teilte der ORF mit. Alsops Vertrag läuft zunächst drei Jahre. »Die Musikerinnen und Musiker des ORF-Radio-Symphonieorchesters Wien haben 2014 mit Marin Alsop in Wien konzertiert und sich jetzt klar und eindeutig für sie als neue Chefdirigentin ausgesprochen«, so Orchesterintendant Christoph Becher. dpa/nd