Senftenberg. Am Dienstag ging der sechste Horizontalfilterbrunnen Senftenbergs offiziell in Betrieb, wie der Bergbausanierer LMBV mitteilte. Es sei der letzte und stärkste der Brunnen, die das nach dem Aufgeben von Braunkohletagebauen wieder aufsteigende Grundwasser abpumpen, damit es nicht in den Kellern der Häuser steht. Der neue Brunnen befindet sich im Ortsteil Brieske. Er kann 7,1 Kubikmeter Wasser pro Minute heben. Es wird in die Schwarze Elster abgeleitet. Die Errichtung des Filterbrunnensystems für Senftenberg hatte im Oktober 2011 im Gewerbegebiet Laugkfeld begonnen. nd