Potsdam. Mit Blick auf das zum Islam konvertierte ehemalige Landesvorstandsmitglied Arthur Wagner hat der AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz am Dienstag klargestellt: »Der Islam gehört nicht zur AfD.« Religion sei aber Privatsache. »Natürlich kann ein Muslim Mitglied der AfD sein«, meinte Kalbitz. Der Islam per se gehöre aber nicht dazu. dpa/nd

