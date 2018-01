Gediegen ausgestattet: der Tanzsaal der Ring-Cafés, das insgesamt eine Fläche von 500 Quadratmetern umfasst. Foto:

Als der DJ einen Titel von Roland Kaiser auflegt, hat Birgit Heßler zum ersten Mal an diesem Abend ein bisschen Zeit. Der Schlagerbarde singt von Liebe und Verlangen. Auf der Tanzfläche des Ring-Cafés in Leipzig drehen sich schwungvoll die Paare, die meisten - aber nicht alle - im Rentenalter. Und Heßler erzählt, wie sie vor inzwischen elf Jahren mit den Tanzveranstaltungen eine Legende wiederbelebt hat: Das denkmalgeschützte Ring-Café am Leipziger Innenstadtring, konkret am Roßplatz, galt als größtes Tanzlokal der DDR.

»Ich war 1986/87 im Ring-Café Restaurantleiterin«, berichtet Heßler. Dass sie gelernte Kellnerin ist, kann man sehen. Vier Ragout fins müssen an Tisch 18 gebracht werden? Kein Problem für die 60-Jährige; gekonnt balanciert sie die Teller mit den kleinen Auflaufförmchen aus der Küche in den Saal. Nach dem Mauerfall habe sie das 1956 eröffnete Ring-Café eigentlich aus den Augen verloren, sagt sie. 1992 wurde es nach ...