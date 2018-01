Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Auch in der Region Berlin, Brandenburg und Sachsen will die Industriegewerkschaft Metall an diesem Mittwoch mit Arbeitskampfmaßnahmen beginnen. In einem ersten Schritt würden 30 000 Beschäftigte aus 16 Betrieben zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen, erklärte die IG Metall. »Arbeitszeiten, die zum Leben passen, bekommen wir nicht geschenkt«, sagte Olivier Höbel, IG Metall Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. Zurzeit stimmen die Gewerkschaftsmitglieder über den Arbeitskampf ab. »Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass unsere Mitglieder mit überwältigender Mehrheit hinter den ganztägigen Warnstreiks stehen«, sagte Olivier Höbel. mkr