Von seiner Zeit in sowjetischer Kriegsgefangenschaft hat Alfons Rujner bereits in seinem Buch »Mit 17 hinter Stacheldraht« berichtet. Es war die Zeit, die ihn, das Stettiner Arbeiterkind, das in den letzten Kriegstagen an die Front gekommen war, prägte: Nach Deutschland kehrte Rujner 1948 als »Iwanfreund« zurück. In seinem neuen Buch »Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Leben von vier Generationen«, das er auch als Handreichung für seine Kinder, Enkel und Urenkel versteht, erzählt der heute 90-Jährige in 51 Kurzgeschichten von Erlebnissen, Erfahrungen und Erkenntnissen aus seinem bewegten Leben. In der DDR wurde Rujner zunächst Junglehrer, arbeitete später als Verwaltungsfachmann und Pädagoge im Militär-, Bildungs- und Berufsbildungswesen und war ab Mitte der 1970er Jahre leitend am Aufbau des Berufsberatungssystems beteiligt. An diesem Mittwoch, ab 17 Uhr, stellt Rujner sein Buch in der Anton-Saefkow-Bibliothek vor (Anton-Saefkow-Platz 1, Lichtenberg). mha