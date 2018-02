Bremen. Ältere Frauen in Europa und den USA verbringen im Schnitt fast fünf Stunden pro Tag mit Hausarbeit, während ältere Männer mit nur drei Stunden zurückhaltender sind. Diese Ergebnisse erbrachte eine Studie des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie. Demnach fühlen sich Senioren deutlich gesünder als Seniorinnen. Dies hat wohl auch mit Gartenarbeiten und handwerklichen Tätigkeiten zu tun, bei denen die Männer fast 70 Minuten täglich aktiv sind, die Frauen hingegen nur 40 Minuten. Der Gesundheit der Frauen schadet offenbar, dass die Tätigkeiten im Haushalt eher eintönig sind. nd

