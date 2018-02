c/o

»Früher hab es keine Frauen, deshalb lernt ihr im Geschichtsunterricht auch nichts über sie. Es gab nur Männer, und ziemlich viele von ihnen waren Genies.« - Schon die erste Seite des Buches stimmt ein auf den sarkastischen Ton, den die britische Cartoonistin Jacky Fleming in ihrem Comic »Das Pro-blem mit den Frauen« anschlägt. Die Zeichnungen im viktorianischen Stil passen dazu. Gibt es nicht immer noch Männer, die in ihren Seelentiefen über das damalige Frauenbild nicht hinausgekommen sind? Herrlich bissig ist das Buch, köstlich, amüsant - und erschreckend: Was haben Frauen sich nicht alles gefallen lassen müssen! I.G. ©Jacky Fleming »Das Problem mit den Frauen« 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch