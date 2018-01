Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Lehrermangel an den Grundschulen ist nicht neu. Schon seit Jahren fehlen für die unteren Klassen Lehrkräfte. Das liegt nicht nur an den geringen Ausbildungskapazitäten, wie jetzt eine Studie der unternehmernahen Bertelsmann-Stiftung zu Recht beklagt. Der Beruf der Grundschulpädagogin (Männer sind hier eindeutig in der Minderheit) wird im Vergleich zu anderen Lehrergruppen - etwa an den Gymnasien oder Berufsschulen - zu schlecht bezahlt. Die Unterschiede betragen bereits bei Berufsanfängern bis zu 600 Euro brutto im Monat und diese Differenz vergrößert sich bis zur Pensionierung bzw. Verrentung.

Die Alternative kann also nicht darin bestehen, dauerhaft Quereinsteiger in einer Hau-Ruck-Aktion für die Grundschulen anzuwerben. Auch ist die Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitstellen nur vorübergehend eine Lösung. Grundschulpädagogen müssen generell besser entlohnt werden. Dazu aber können sich die meisten Länder nicht durchringen, denn dies würde bedeuten, die Besoldungsstruktur zu ändern. Wichtig wäre zudem, die Laufbahnordnung zu ändern und die Unterscheidung zwischen Grundschul-, Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiallehrern aufzuheben. Grundschullehrkräfte sind keine Pädagogen zweiter Klasse!