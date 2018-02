Berlin. Im Januar ist die Zahl der als arbeitslos registrierten Brandenburger weniger stark gestiegen als sonst zum Jahreswechsel üblich. »Der Arbeitsmarkt knüpft an die gute Entwicklung des letzten Jahres an«, sagte am Mittwoch Bernd Becking, Regionaldirektionschef der Arbeitsagentur. 95 071 Brandenburger waren im Januar erwerbslos gemeldet - 7783 mehr als im Dezember, aber 12 963 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank binnen eines Jahres um einen Prozentpunkt auf 7,2 Prozent. nd