Die knapper werdenden Flächen für Ansiedlungen haben sich bisher nicht auf die Investitionen ausgewirkt. Digitale Technologien wie der 3D-Druck entschärfen laut »Berlin Partner«-Geschäftsführer Stefan Franzke das Problem: »Der ist leise.« Oft können so Wohnen und Gewerbe näher zusammenrücken.

Die werden auch benötigt. 167 736 Frauen und Männer waren laut Bundesagentur für Arbeit im Januar arbeitslos gemeldet. Das waren zwar 8164 mehr als im Dezember, aber 14 766 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 8,8 Prozent rund 0,4 Prozentpunkte über dem Dezemberwert. Zählt man Unterbeschäftigte sowie Personen in Fortbildungsmaßnahmen hinzu, waren im Januar gut 235 000 Berliner ohne Arbeit, etwa sieben Prozent weniger als vor einem Jahr.

Knapp 8200 neu geschaffene Arbeitsplätze und fast 560 Millionen Euro an Investitionen im Jahr 2017. Diese Zahlen reklamieren die Wirtschaftsförderer von »Berlin Partner« für die von ihnen betreuten Unternehmen. Ein Anstieg von einem Fünftel gegenüber 2016. Vor allem bei den Zukunftsthemen Digitalisierung und Energie liege die Hauptstadt vorne, sagt Staatssekretär Christian Rickerts (parteilos, für Grüne). Auch die Pleite von Air Berlin und angekündigte Stellenstreichungen bei Unternehmen wie Siemens hätten »den positiven Grundtenor nicht beeinflusst«. Laut Berechnungen der Investitionsbank Berlin kann das Land dadurch bis 2019 mit 200 Millionen Euro zusätzlichen öffentlichen Einnahmen rechnen, außerdem entstünden so weitere 5000 Arbeitsplätze.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!