Senat will Integration mit Rahmenvertrag verbessern / Vorbild ist Baden-Württemberg

Ein neues Qualifizierungszentrum für Sinti und Roma eröffnet am Donnerstag in Berlin. Gleichzeitig eröffnet die Hildegard-Lagrenne-Stiftung eine Beratungsstelle für Bildungscoaching und psychosoziale Beratung. »Mit dem Qualifizierungszentrum werden Menschen mit Romno-Hintergrund darin befähigt, eigene Ideen umzusetzen und Strukturen zu schaffen, die ihren Bedürfnissen entsprechen«, erklärte Margit Gottstein, Staatssekretärin für Antidiskriminierung, das Ziel der Einrichtung. »Mehr Projekte von Roma und Sinti, nicht nur mit ihnen und für sie, sollen die Wirkung von Programmen für die Community erhöhen«, erläutert Lukas Welz, Leiter des Qualifizierungszentrums, die Idee: »Bei uns lernen sie, wie man Projekte professionell umsetzen kann, erhalten Wissen über politische Arbeit und Kommunikation und lernen eigene Stärken kennen.« sot

c/o

