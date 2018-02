Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Jusos Berlin haben am Mittwoch die 6000-Mitgliedermarke überschritten. Allein im Januar 2018 kamen nach eigenen Angaben 600 neue Mitglieder hinzu. »Ich freue mich über die vielen neuen Berliner Juso-Mitglieder und über den frischen Wind für die SPD«, erklärte die Berliner Juso-Landesvorsitzende Annika Klose. »Unser Mitgliederzuwachs zeigt auch, dass in der SPD gerade die zentralen gesellschaftlichen Debatten stattfinden und unsere klare Ablehnung des politischen ›Weiter so‹ in einer erneuten Großen Koalition viele junge Menschen berührt.« Klose bat die SPD-Abteilungen in Berlin, die Mitgliedsanträge bald zu überprüfen, damit die neu eingetretenen Mitglieder beim Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit abstimmen können. mfr