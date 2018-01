Berlin. Die Bundesregierung erwartet für 2018 ein höheres Wirtschaftswachstum. Sie rechnet mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent. Im Herbst war ein Zuwachs von 1,9 Prozent prognostiziert worden. »Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung«, sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Der Aufschwung komme auch bei den Beschäftigten an. Löhne und Gehälter seien seit 2013 durchschnittlich um über 1,6 Prozent pro Jahr gestiegen. dpa/nd Kommentar Seite 4

