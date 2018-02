Fürstenwalde. Unbekannte haben in Fürstenwalde (Oder-Spree) Lichtsignalanlagen des Bahnübergangs am Klärwerk zerstört. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatten. Bahnmitarbeiter den Ausfall der Anlagen in der Nacht zu Mittwoch gemeldet. Eine Streife der Bundespolizei fand dann alle vier Lichtsignalanlagen demoliert vor. Ein Schalthäuschen war aufgebrochen. dpa/nd