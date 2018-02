Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Rheinsberg. Brandenburgs kleinstes Wahllokal im Rheinsberger Ortsteil Basdorf (Ostprignitz-Ruppin) wird geschlossen. »Dies geschieht auf Wunsch des Ortsbeirats, weil der Aufwand für die verbliebenen 22 wahlberechtigten Bewohner nicht mehr zu leisten ist«, sagte die Wahlleiterin der Stadt Rheinsberg, Christiane Winkelmann, am Mittwoch. Bei der Bundestagswahl im September hätten in dem Wahllokal im Schulungsraum der Feuerwehr nur drei Einwohner ihre Stimme abgegeben, 19 Wahlberechtigte hätten die Briefwahl genutzt. »Bei so wenig Stimmen ist das Wahlgeheimnis schwer zu schützen«, erläuterte Winkelmann. Schon zur Landratswahl am 22. April sollen die Basdorfer nun im Nachbardorf Wallitz wählen gehen. dpa/nd