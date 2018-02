Foto: Barth. Die erste Ente des Jahres: Rohrdachdecker Andreas Geldschläger (vorn rechts) und seine Mitarbeiter sind mit einer Maschine für die Rohrernte am Barther Bodden in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Nach einem späten Erntestart, den das nasse und windige Wetter verursacht hat, werden nun in den nächsten Tagen auf etwa 25 Hektar die Halme geschnitten. Spätestens am 28. Februar muss die Ernte aus Gründen des Vogelschutzes abgeschlossen sein, denn danach gelten wegen der dann beginnenden Brutzeit besondere Schutzbestimmungen. Das Rohr hat in diesem Jahr eine gute Qualität, für die auch der feuchte Sommer gesorgt hat. In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Rohrdächern stark an. Das meiste Material dafür kommt aber nicht aus Deutschland, sondern wird importiert. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck