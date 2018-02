Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Nach dem Messerangriff auf mehrere Menschen in einem U-Bahnhof Bayerischer Platz am Silvestertag, sucht die Polizei mit Fotos nach einem weiteren Opfer. Die Auswertung einer Überwachungskamera habe ergeben, dass der Gesuchte ebenfalls angegriffen und wohl verletzt wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 23-Jähriger hatte im U-Bahnhof mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Einen 50-Jährigen fragte er den Angaben zufolge, ob er Türke sei. Als dieser verneinte, rief er: »Du Ungläubiger« und stach mit dem Messer in seine Richtung. Der Mann erlitt leichte Schnittverletzungen, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. »Es besteht der Verdacht auf einen islamistischen Hintergrund. Der Staatsschutz ermittelt«, so eine Polizeisprecherin. dpa/nd