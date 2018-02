Schriftlich ging das so: Wenn das Alter zum jetzigen Zeitpunkt gleich x, gilt x+3 = (x-3)2, deshalb x2-7x+6 = 0, also x1 = 1, x2 = 6. Da x/pp/pp/pp/pp/p

»Man sollte auch die Tochter fragen« hieß es am 20./21. Januar. Es ging um ein Gespräch zwischen Vater und Tochter, die eine Übungsaufgabe für ihr Referendariat entwickelte. Egal, ob schriftlich gelöst, wie es die angehende Lehrerin von den Schülern erwartete, oder flink per Kopf, wie es der Vater vorschlug: Das Kind war sechs Jahre alt.

