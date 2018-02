Die erst seit zwei Jahren amtierende Chefredakteurin der »Bild«-Zeitung, Tanit Koch, verlässt das Blatt auf eigenen Wunsch Ende Februar. Das gab der Axel-Springer-Verlag am Freitag bekannt. Koch war eine enge Vertraute des langjährigen »Bild«-Chefredakteurs und -Herausgebers Kai Diekmann, dessen Nachfolge sie 2016 antrat. Die 40 Jahre alte Journalistin war die erste Frau an der Spitze des Boulevardblattes. Allerdings war bereits im Februar 2017 Julian Reichelt, Chef der »Bild«-Onlineausgabe, zum Vorsitzenden der Chefredaktionen aller unter der Marke »Bild« erscheinenden Titel ernannt worden. Reichelt übernimmt nun zusätzlich die Position des Chefredakteurs »Bild«-Print.

In einer Abschiedsmail an die »Bild«-Redaktion nannte Koch Gründe für ihren Abschied: »Wenn zwei Menschen professionell nicht harmonieren, lässt sich das eine Zeit lang durch Kompromisse ausgleichen. 2017 war davon geprägt, bis meine Kompromissbereitschaft an ihre Grenzen gelangte.« Ihr sei in diesem Zeitraum auch klar geworden, dass sich »Bild« nicht durch Kompromisse auszeichne, sondern durch Klarheit, betonte Koch. Der dpa sagte Koch auf die Frage, ob sie in einem Machtkampf mit Julian Reichelt unterlegen sei: »Es hat in der Konstellation schlicht nicht funktioniert.« Ausdrücklich bedankte sich Koch in der Abschiedserklärung bei ihrer Redaktion. Sie verlasse die »Bild«-Zeitung »mit einem Lächeln«. dpa/nd