Berlin. Die Umweltschutzorganisation WWF hat deutschen Unternehmen vorgeworfen, die Auskunft über ihren Umgang mit Palmöl zu verweigern. 46 Prozent von 255 befragten Firmen seien eine Antwort schuldig geblieben, welche Art Palmöl sie verwenden, kritisierte der WWF am Freitag. Knapp 44 Prozent der Unternehmen gaben an, vollständig oder zumindest teilweise zertifiziertes Palmöl einzusetzen. Palmöl ist ein Basisprodukt für Lebensmittel sowie Körperpflege-, Pharma-, Haushalts- und Hygieneartikel. Der Anbau von Ölpalmen vor allem in Indonesien und Malaysia wird wegen der damit verbundenen Umweltzerstörung und der Arbeitsbedingungen kritisiert. AFP/nd