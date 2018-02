Städtische Wohnbaugesellschaft soll Haus in der Belforter Straße 16 übernehmen

Das gerade erst entdeckte Teilstück der Berliner Mauer in Pankow soll gesichert werden, damit Neugierige das Gemäuer nicht beschädigen. Mitarbeiter des Grünflächenamtes rückten Donnerstag in den Wald bei Schönholz aus, um das Mauerstück einzuzäunen, berichtete der »Berliner Kurier«. Zuvor hatte die Mauerstiftung bestätigt, dass es sich bei dem Fund eines Heimatforschers tatsächlich um einen Abschnitt der Berliner Mauer handelt. Seit bekannt ist, dass ein bisher unentdecktes Stück Mauer entdeckt wurde, kamen täglich Dutzende Neugierige. sot

