Foto: dpa/Robert Schlesinger

Am Hackeschen Markt in Mitte ist am Samstag ein Obdachloser unter einer S-Bahn-Brücke gestorben. Ob an Unterkühlung, ist noch unklar. Das wird die Obduktion zeigen. Nur wenige Häuser weiter sind die teuren Boutiquen, wird Wohlstand zelebriert. Auch am Sonntag, so als wäre nichts passiert. Dieser Gegensatz zwischen Elend und Protz ist mittlerweile allgegenwärtig - und nur schwer zu ertragen.

Diese Entwicklung kam schleichend. Als Berlin noch als »arm, aber sexy« galt, hat sie schon begonnen. Es war klar, dass Mitte die Oberschicht anzieht und dadurch Ärmere verdrängt werden. Auch vor 15 Jahren stiegen schon die Immobilienpreise, wuchs das Prekariat, verarmten die Alten. Die Stadt ist seitdem internationaler geworden - einhergehend damit stieg übrigens auch die Anzahl der Obdachlosen unter anderem aus Osteuropa an.

Offensichtlich gibt es kein einfaches Mittel, um diese Entwicklung aufzuhalten. Viele Initiativen bemühen sich zwar, das Elend einzudämmen. Auch die Sozialpolitik des rot-rot-grünen Senats ist engagiert. Aber sie wird es nicht schaffen, die Schere zwischen Arm und Reich merkbar zu schließen. Das liegt unter anderem auch am freien Markt, der unter Berlins Mitte-Links-Regierung unantastbar bleibt. Zweifellos sorgt er - gesamtgesellschaftlich betrachtet - für Wohlstand. Doch leider ist dieser viel zu ungleich verteilt. Den Obdachlosen bleibt schließlich gar nichts.