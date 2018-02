Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Drei Initiativen für Mädchen und junge Frauen sind am Freitagabend mit dem Hatun-Sürücü-Preis ausgezeichnet worden. Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus vergab die Auszeichnung zum sechsten Mal. Die Ehrung erinnert an die Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü, deren Ermordung sich in der kommenden Woche zum 13. Mal jährt. Wie die Grünen-Fraktion weiter mitteilte, ging der erste Preis an »Donya«, eine transkulturelle Wohngemeinschaft für Mädchen in Krisensituationen. Den zweiten Preis erhielt der Verein »von Meisterhand«. Dieser hilft seit 2012 arbeitslosen Migrantinnen, nachhaltige Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Mt dem dritten Preis wurde der »Schilleria Girlsclub« geehrt, der im Neuköllner Schillerkiez Freizeitangebote für Mädchen und junge Frauen zwischen sieben und 19 Jahren macht. epd/nd