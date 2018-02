Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einem Zeitungsbericht zufolge ohne Einverständnis der Berliner Polizei Beamte des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) eingestellt. Das berichtet die »Berliner Morgenpost« unter Berufung auf die Berliner Polizei und Senatskreise. Demnach stellte das Bundesamt 2017 insgesamt sieben Ermittler ein, die im Berliner LKA in der Terrorabwehr gearbeitet hätten, ohne vorher das Einverständnis der Berliner Kollegen einzuholen. Die Berliner Polizei bestätigte diese Darstellung. dpa/nd

