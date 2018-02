Bei einem Feuer in einem Gefängnis in Berlin-Tegel ist ein Häftling verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Samstagabend in einer Gefängniszelle aus. Der Raum sei verbarrikadiert gewesen, hieß es. Die Rettungskräfte befürchteten zunächst, dass sich darin ein Häftling eingeschlossen hätte. Mehr als 40 Einsatzkräfte fuhren zur Justizvollzugsanstalt in der Seidelstraße. Sie retteten den Häftling und löschten das Feuer. Der Verletzte kam zur Behandlung ins Krankenhaus. dpa/nd