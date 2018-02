Nebenstehender Text ist ein leicht gekürzter Auszug aus seinem Buch »Feindbild Islam und institutioneller Rassismus. Menschenrechtsarbeit in Zeiten von Migration und Anti-Terrorismus«, das dieser Tage im Hamburger VSA Verlag erscheint (224 Seiten, br., 15,80 €).

Der Autor Eberhard Schultz, Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte, ist seit vier Jahrzehnten Rechtsanwalt und streitet für seine MandantInnen gegen Menschenrechtsverletzungen. Fälle, an denen er beteiligt war, zeigen, wie sich die öffentliche Debatte und die neue Gesetzeslage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf polizeiliche, verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen auswirkte.

