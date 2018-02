c/o

Mainz. Anlässlich des Safer Internet Day am Dienstag hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz das Löschen eigener Daten beim WLAN-Routertausch angemahnt. »Selbst wenn der Router entsorgt wird, sollten die Daten gelöscht werden«, erklärte Verbraucherschützer Michael Gundall am Montag. Sonst könne es passieren, dass jemand anders auf Kosten des Vorbesitzers telefoniere.

»Genau wie jeder eine alte Kredit- oder EC-Karte vor der Entsorgung zerstört, sollten auch die Daten des Routers vernichtet werden«, warnte Gundall. Auch wenn der Router im Internet verkauft wird, sollte das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Samstag anlässlich des bevorstehenden Safer Internet Day zum Schutz der persönlichen Daten aufgerufen. »Es geht letztlich um die Souveränität jedes einzelnen Menschen«, sagte sie. Der von der EU initiierte jährliche Safer Internet Day soll Menschen dazu bewegen, der Sicherheit im Internet mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Laut einer Umfrage sind 41 Prozent der Internetnutzer in Deutschland schon mal Onlinekriminellen zum Opfer gefallen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hatten die Umfrage in Auftrag gegeben, bei der knapp jeder Fünfte angab, von Schadsoftware wie Viren oder Trojaner befallen worden zu sein. Acht Prozent wurden beim Onlineshopping betrogen, sechs Prozent wurden Opfer von Phishing, fünf Prozent von Identitätsdiebstahl. Weitere Bereiche waren Erpressungssoftware (vier Prozent) oder Cybermobbing (drei Prozent).

Über die Hälfte der Betroffenen erklärten, dass sie sich nach den Attacken selbst geholfen hatten, nur 19 Prozent erstatteten Anzeige. Für die Nutzer spielt die Sicherheit besonders im Finanzbereich, etwa bei Bankdiensten oder dem Onlineshopping, eine große Rolle. Bei der Nutzung sozialer Netzwerke, Clouddiensten oder vernetzten Hausgeräten achten Internetnutzer demnach weniger auf Sicherheit. Agenturen/nd