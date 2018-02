Klubpräsident Kind will die 50+1-Regel kippen. Die Fans reagieren mit Stimmungsboykott

Am Montag kam es nicht wie geplant zu einer Entscheidung. Martin Kind zog seinen Antrag zurück. Der 73-Jährige ist nicht plötzlich zum Fußballromantiker mutiert. Vielmehr sind sich er und die geschäftstüchtige DFL einig: Darüber, dass die »50+1-Regel« wenig »juristische Stabilität« hat. Und darüber, dass der deutsche Fußball dringend mehr Geld braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Nun soll eine ergebnisoffene Debatte geführt werden, um laut DFL »neue Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.« Spekulanten aller Welt freut Euch. Wohin Heuschreckenplagen in Stadien führen können, zeigen ausländische Klubs, die durch launige Investoren ruiniert wurden. Ins Verderben kann auch schon allein die Abhängigkeit von einem Gönner führen - wie beim Hamburger SV und 1860 München.

Martin Kind ist keiner, der klein beigibt. Seit Jahren kämpft der Präsident von Hannover 96 gegen die »50+1-Regel«. Unter Androhung einer Klage vor zivilen Gerichten erzwang er von der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Ausnahmegenehmigung: Ein Investor, der seit mehr als 20 Jahren einen Klub erheblich fördert, kann entgegen der besagten Regel doch die Stimmenmehrheit in einem Verein erlangen. Davon wollte Kind, seit 1997 Präsident und finanzieller Förderer von Hannover 96, profitieren und stellte bei der DFL den notwendigen Antrag auf Mehrheitsübernahme.

