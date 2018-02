Foto: Leipzig. Besucher stehen im Leipziger Kunstkraftwerk in der multimedialen Art-Show »Renaissance experience: Florenz und die Uffizien«, die dort erstmals in Deutschland gezeigt wird. In der ehemaligen Maschinenhalle werden 150 der bedeutendsten Renaissance-Gemälde auf acht Meter hohe Flächen projiziert - hier: »Die Geburt der Venus« von Sandro Botticelli - und mit eigens dafür komponierter Musik unterlegt. Das Projekt wurde von Kunsthistorikern, Musikern, Software-Experten und Grafikern zweier italienischer Firmen entwickelt. dpa/nd Foto: dpa/Grubitzsch