An diesem Dienstag soll am Flughafen Tegel eine Sammelabschiebung nach Pakistan stattfinden. Das teilt die »Stop Deportation«- Gruppe Berlin mit. Die Initiative »verurteilt dieses Vorhaben aufs Schärfste und fordert die sofortige Einstellung der Abschiebungen nach Pakistan«, heißt es in der Mitteilung. Laut »Stop Deportation« wurde in Berlin und Brandenburg von Abschiebungsversuchen berichtet, bevor die Ausreisepflicht kommuniziert wurde. Zudem seien Beamte und Beamtinnen in Zivilkleidung zur Abschiebung erschienen. In Pakistan würden abgeschobene Menschen wegen der Einwanderungsgesetze des Landes angeklagt und inhaftiert. nic