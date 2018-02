Viele Bürger und der brandenburger Stadt demonstrierten Mitmenschlichkeit - rechte Asylfeinde mobilisierten jedoch doppelt so viele

Das Gesetz, das die Bezeichnung »polnische Todeslager« unter Strafe stellt, sorgt in Israel für Irritationen. Das wiederum überrascht viele Polen

Ein Tourist ist am Sonntag vor dem Brandenburger Tor wegen eines Hitlergrußes vorübergehend festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der betrunkene 42-Jährige mit drei Begleitern aus dem S-Bahnhof und rief dabei mehrmals nationalsozialistische Parolen. Auf dem Pariser Platz stellte sich der Mann dann den Angaben zufolge »in Positur«, hob seinen rechten Arm zum Hitlergruß und rief erneut nationalsozialistische Parolen. Dabei ließ er sich von einem seiner Begleiter filmen. Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen den Besucher fest. Der Staatsschutz ermittelt. epd/nd

