Foto: Hamburg. Frühsport an der Alster: Die Runde um die Außenalster ist die bekannteste Laufstrecke in der Hansestadt Hamburg. Die 7,4-Kilometer-Route zieht sich mitten in der Stadt durch Grünanlagen - mit Blick auf See und Segelboote. An warmen und sonnigen Tagen wird es dort allerdings ziemlich voll, und die zahlreichen Läufer müssen sich zwischen den vielen Spaziergängern hindurchschlängeln. Die Alster entspringt etwa 40 Kilometer nördlich von Hamburgs Stadtgrenze, auch der Oberlauf ist als Joggingsstrecke reizvoll. dpa/nd Foto: dpa/Christian Charisius