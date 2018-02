Berlin. Bankkunden in Deutschland müssen auf die geplante Einführung von sekundenschnellen Geldüberweisungen noch eine Weile warten. Bei den Sparkassen soll die Echtzeitüberweisung im Sommer flächendeckend angeboten werden. Die meisten Privatbanken werden voraussichtlich erst 2019 mitmachen. Das ergab eine Nachfrage beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband sowie beim Bundesverband deutscher Banken. Die Echtzeitüberweisung (Instant Payment) ist auch eine Antwort der Kreditwirtschaft auf Angebote von Onlinebezahldiensten wie Paypal. dpa/nd

Antibiotikaresistente Erreger auch an Badestellen gefunden

