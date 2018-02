Rathenow. Gut drei Wochen nach dem Fund zweier Leichen in einer ausgebrannten Wohnung in Rathenow (Havelland) ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag sagte, gehe um es ein Tötungsdelikt. Ein erster Tatverdächtiger sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. dpa/nd