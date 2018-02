c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: AFP/Jim Lopez

Knapp zwei Stunden befasste sich der UN-Sicherheitsrat zu Wochenbeginn mit jüngsten Berichten über einen Chlorgasangriff auf die Rebellen-Hochburg Idlib. Assads Truppen sollen ihn verübt haben. Die UN-Diplomaten kamen zu keinem Ergebnis. Es sei eine »echte Tragödie«, dass Russland alle Bestrebungen blockiere, den Chemiewaffeneinsatz in Syrien zu beenden, klagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley. Tragödie? Wohl wahr. Eine von vielen in dem Gemetzel. Doch kann man wirklich urteilen auf der Basis ungeprüfter Berichte über »ekelerregenden Geruch«? Ohne stichhaltige Belege für derartige Angriffe und ihre Urheber bleibt alles Propaganda. Zumal - so grausam und hinterlistig solche Angriffe sind - Chlorgas nicht unter das Chemiewaffenverbot fällt, dem sich auch Syrien 2013 unterwerfen musste.

Damaskus schwört, man habe die gesamten C-Waffenbestände unter internationaler Kontrolle vernichten lassen. Was US-Verteidigungsminister James Mattis nicht daran hindert zu behaupten, Syrien produziere das Teufelszeug weiter und setze es ein. Man erinnert sich nur allzu gut, dass die US-Administration - auf der Suche nach einem Kriegsgrund - einst auch in Irak C- und B-Waffenproduktionsanlagen »entdeckte« - die niemals existierten.

Kein Zweifel, alle Vorwürfe müssen untersucht werden. Nach dem Krieg und vorurteilsfrei, damit die wahren Schuldigen in den Knast kommen.